張靜為收錢說 向全國司法官們道歉

台灣陪審團協會理事長張靜日前「投書」指法界收錢引發議論；張靜（圖）1日說，為求這次司改國是會議議程順暢、議事和諧等，向全國司法官們道歉。中央社記者王揚宇攝 106年3月1日

台灣陪審團協會理事長張靜日前「投書」指法界收錢引發議論；張靜今天說，為求這次司改國是會議議程順暢、議事和諧等，向全國司法官們道歉。

擔任司改國是會議第4分組委員的張靜，25日投書媒體指出，「今天法官或檢察官會收錢的大概在5%至10%之間」等語，引起爭議。

對此，同組委員、宜蘭地檢署主任檢察官蔡元仕（總統蔡英文姪子），以「張靜欠全國司法官一個公道」為題投書媒體；張靜今天在台灣陪審團協會召開記者會回應。

張靜說，他與蔡元仕在此次司改國是會議同屬第4組委員，為求這次好不容易召開的國是會議議程順暢，特別是同一小組的議事和諧，決定接受蔡元仕的建議，在此要向全國的司法官們道歉，先前不應該說「法官或檢察官現在還會收錢的大概在5%至10%之間」。

張靜指出，他應該說，歷經台灣司法官們多年來持續的努力，依據他30多年的觀察與經驗，現在應該有「大約90%至95%的司法官是不收錢的」，所以要向這90%到95%盡忠職守、清廉自持的司法官們道歉。

張靜強調，犯罪都有黑數，是查不到的，他的發言是把犯罪黑數預估進去，「如果將來需要我出庭說明，我會去說明。」

此外，張靜也說司法院長許宗力無視陪審團制，更在私下場合說過「推動陪審制等於在沙漠中種玫瑰」等語，這擺明了開國是會議前，司法當局就反對陪審團制，無論在公開或私下場合，詆毀陪審團制，許宗力是否也應該道歉？

記者問，發生這麼多事情，是否會退出司改國是會議？張靜說不會主動退出，除非是蔡總統將他除名；張靜也說，自己不大相信會被除名，因為民進黨黨綱就是陪審團制，難道說只因為改朝換代，民進黨整個理想都改變嗎？他不信。1060301

(中央社)