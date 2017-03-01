刀斧拚搏宋江陣 內門呷辦桌品味羅漢餐

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內門宋江陣每年都吸引數十萬遊客看陣頭呷辦桌，1日內門總鋪阿机師還設計「羅漢餐」，要讓民眾也能獨享內門封肉美食。中央社記者王淑芬攝 106年3月1日

內門宋江陣每年都吸引數十萬遊客看陣頭呷辦桌，今天內門總鋪阿机師還設計「羅漢餐」，要讓民眾也能獨享內門封肉美食。

內門宋江陣今年進入第13年，陣頭比賽較勁精彩道地，是民俗活動的熱門選項，每年宋江陣賽期間，總會湧入很多人車，為內門觀光創造不少消費產值，更打開內門的知名度。

除了宋江陣，內門總鋪師辦桌更是遠近馳名，傳統的封肉、山雞等大菜都讓人垂涎。

市府觀光局宣告「全國高中職暨大專院校創意宋江陣頭大賽」已有7支宋江陣隊伍報名參賽，要挑戰新台幣100萬元的獎金；值得關注的是已經衛冕2年的台南大學，今年能否再奪百萬冠軍獎金，抱回「王者之璽」，各個團隊都有必殺絕技要一較高下。

到內門就要品嚐總鋪師辦桌，每桌訂價是4500元，意者洽觀光局，至於羅漢餐則現場開賣，有大碗的封肉和菜羹等，每份150元。

內門宋江陣活動3月4日到14日，活動地點在內門紫竹寺。

觀光局同時結合農會行銷文創商品，有特色活動T恤、伴手禮龍鳳酥、蜂蜜和龍眼乾等。1060301

(中央社)