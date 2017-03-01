正妹搭捷運看影片 口罩女湊近輕吐：我是Selina

Selina搭捷運時隨機展開驚喜行動，讓粉絲驚喜到不行。(取材自Selina臉書)

不愧是「正能量女神」，天團S.H.E成員Selina(任家萱)搭個車都能放送幸福感！昨天她在臉書貼出一則短片，場景顯示為滿員的捷運上，Selina碰巧發現身旁一名正妹乘客正用手機欣賞S.H.E的影片，決定請朋友幫忙錄下這一幕，親自做出回應！

「S.H.E」最得寵成員Selina，被眾人封為「正能量女神」。(中時資料照片)

影片中，Selina穿著駝色大衣配上鴨舌帽與口罩，喬裝得很徹底，然看見身旁一名女乘客正看著自己的影片，忍不住要做點什麼，Selina先是對著鏡頭表示：「我現在有一點緊張，因為有一個人在看我以前的影片」，隨後大膽趨前問了那名小姐在看什麼影片？還說：「你是很喜歡她們喔？」，女乘客看見有人錄影，有些嚇到，Selina隨即輕輕拉下口罩，說了聲：「我是Selina」，讓女乘客興奮摀著臉小聲尖叫，兩人隨即開心合照，氣氛相當溫馨。

Selina也隨影片po文道：「生活中的小樂趣，就是我的欣喜，然後妳的驚喜」，該名正妹女乘客隨後也出面留言，表示當下真的差點叫出來，好在忍住了，並說：「回過神才想到有好多話想跟女神說～～但怕造成車廂轟動，謝謝妳的驚喜」。

(中時電子報)