躲過228 中山大學蔣中正像今遭潑漆

我要評比

每年228幾乎都成箭靶的中山大學蔣中正銅像，逃過228一整天，但1日上午卻又被發現遭潑漆，情節與去年如出一轍。

校方發現後已將漆清除，對於銅像屢成潑漆目標，學校表示尊重不同意見表達，但仍已由師生代表組成委員會，將討論是否遷走銅像。

(中時)