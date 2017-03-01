國軍戰略目標調整為「防衛固守、重層嚇阻」

國防部長馮世寬(右二)日前視導清泉崗基地安全防護與警監設施。(圖／國防部提供)

國防部長馮世寬明天到立院報告並備詢，今在其業務報告中，國軍戰略指導首度使用「防衛固守、重層嚇阻」8個字，但未做進一步說明。國軍戰略指導以往是「有效嚇阻、防衛固守」，或「防衛固守、有效嚇阻」。

國軍軍事戰略調整到「防衛固守、重層嚇阻」，是國軍第一次公開。

報告指出，國防部今年將提出「四年期國防總檢討」、「國防戰略」、「軍事戰略」及「國防產業發展策略」4份文件，以此指導國軍建軍備戰工作，其中「四年期國防總檢討」將於本月19日前向立法院報告。

報告指出，為強化聯合防空作戰效能，將「防空飛彈指揮部」移編「空軍司令部」，統一防空作戰指管事權，並適切調整愛國者飛彈連進駐花東地區，藉年度戰備演訓驗證執行成效，以確保防衛作戰有效遂行。

(中時)