國防有效嚇阻戰略方向 調整為重層嚇阻

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國防部行之多年的「防衛固守，有效嚇阻」的戰略指導方向，調整成為「防衛固守，重層嚇阻」，國防部將依國防法第31條規定，3月19日前向立法院提出「四年期國防總檢討」。

立法院外交及國防委員會明天邀請國防部長馮世寬進行業務報告，根據國防部送至立院的報告中指出，美國川普政府為維持亞太地區主導地位、因應北韓飛彈試射及核武威脅所造成區域緊張，強化與日、韓軍事同盟，提升美韓聯合軍演規模、加速在韓建置「薩德系統」及調整在日軍事部署。

國防部指出，未來美軍將常態編組航母打擊群於西太平洋及南海巡弋，以維護美國在亞太地區影響力及其國家利益；中共為維護其核心利益，積極推動軍隊現代化與國防建設，研建航空母艦、新型驅逐艦、匿蹤戰機與接裝蘇愷35戰機。

報告中也指出，中共遼寧號航母編隊與轟6K型長程轟炸機分別從事跨海區遠海訓練，海軍三大艦隊亦編組艦船分赴東海、南海、東印度洋及西太平洋從事戰備巡邏與長航訓練，展示中共遠距兵力投射與區域拒止實力，企圖成為亞太地區強權。

國防部將秉持「國防自主」政策，依「防衛固守，重層嚇阻」戰略指導，積極推動國機國造、國艦國造，並持恆掌握敵情動態，落實戰備整備，冀有效因應各種威脅挑戰，維持區域穩定、確保國家安全。

國防部並將秉持「國防法」所揭示國防目的及總統國防理念，於今年編撰「四年期國防總檢討」、「國防戰略」、「軍事戰略」及「國防產業發展策略」4份文件，以指導國軍建軍備戰工作，其中「四年期國防總檢討」依國防法第31條規定，將於3月19日前向立法院提出。1060301

(中央社)