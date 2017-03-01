川普演說訴團結 台下議員有熱臉有冷眼

美國總統川普今晚首次向國會發表演說指出，兩黨政策雖分歧，美國仍是團結對抗邪惡與仇恨的國家，台下共和黨籍議員起立鼓掌，民主黨人多數時間靜靜坐著，壁壘分明。

川普今天打著深藍色與銀白色條紋相間的領帶現身，而齊穿著白色服裝、訴求捍衛女權的民主黨籍女性議員在川普進場時僅起立、沒有和另一邊共和黨籍議員一樣鼓掌或與川普握手；川普進場時而皺著眉頭、時而露出笑容。站上講台的川普，在聯邦眾議院議長萊恩開場介紹時下巴高高揚起，臉部表情有些嚴肅。

在有讀稿機準備下的川普顯得較平時收斂，一字一句照稿演說，但一開始講話稍顯緊張，並出現他在總統辯論期間吸鼻子的聲音；演講不到5分鐘就喝了口水，他大談「美國優先、美國第一」，表示只有將美國公民置於優先，「美國才能再度偉大」，不脫選舉基調。

川普今晚目光多看向他的左手邊，原因是現場多次出現彷彿海浪高、低潮般情況，坐在川普左手邊的共和黨籍議員不時起立鼓掌，而他右手邊的民主黨籍議員多數時間全坐著。

尤其當川普說著「今晚，我要呼籲國會，廢除並提出取代『歐記健保』的方案」，只見台下共和黨籍議員全部起立報以熱烈掌聲，民主黨人不論是西裝上別著「保護我們的健保」藍色標誌的男議員，或是一片白色的女議員全數靜默、聞風不動。華裔聯邦眾議員趙美心更向台上的川普比起倒豎大拇指、表示反對。

而當川普表示要支持並保護美國執法人員的安全時，多數民主黨人則起立鼓掌致意。

川普演講一開始說，今晚正是美國每年紀念非裔歷史月的結束日，這也提醒著美國，在公民權利的這條路上，仍有許多未竟之業，他特別提到上週針對猶太裔社區的威脅與破壞行為。川普說，這提醒美國雖是政策有分歧的國家，卻能團結一致，譴責任何形式的仇恨與邪惡。

但包括在經濟上、貿易上及外交上，川普都強調，美國必須把自己的公民置於第一位，「美國才能再度偉大」，「我的工作不是代表這個世界，我的工作是代表美國。」

川普說，美國在海外投入數兆美元，但國內的基礎設施建設卻是一團糟，「美國在中東投入了約6兆美元，而我們國內的基礎設施卻在崩壞中，這6兆美元我們都可以重建美國2、3次了」。

他將向國會要求，希望通過立法，投資1兆美元挹注美國基礎建設，以創造數百萬就業機會。

他也向國會訴求公平貿易，並重提中國與重彈北美自由貿易協定（NAFTA）的舊調。川普說，NAFTA執行後，美國失去逾1/4的製造業就業機會，中國加入世界貿易組織後，美國關閉6萬家工廠，美國去年的商品貿易逆差高達近8000億美元。

關於外交政策，川普更不忘重提自己繼承「一系列悲慘的外交政策災難」；而在沒有提到俄羅斯的情況下，川普指出，美國願結交新朋友，在有共同利益處建立新的夥伴關係。

川普首度向國會演說聚焦內政，重申美國將更專注自身議題，沒有太多驚奇，而從國會民主與共和兩黨議員的反應來看，分裂的美國，未來4年，也恐將一如外界預期。1060301

(中央社)