陸大牌演員真好賺 片酬年增2.5倍

我要評比

中國大陸大牌演員片酬高得嚇人，不但影劇圈詬病，還曾被官方盯上。製作單位主管說，2016年一、二線演員片酬成長近250%，一部成本人民幣3億元的電視劇，演員就要拿走2億元。

北京日報報導，上海東方傳媒集團（SMG）影視劇中心主任王磊卿除作上述表示外，還直指「2016年比房價上漲更快的，是明星片酬」。

王磊卿說，2016年東方衛視採購，預備今年播出的電視劇中，電視版每集最高單價超過600萬元，網路版更超過1000萬元，最近有部網劇的採購單價更高達1200萬元。

他表示，這種天價讓電視台捉襟見肘，廣告收入與採購價倒掛（指採購價高於廣告收入），電視台「已經失血甚至賣血」。10年前，一部中國大陸國產電視劇的演員片酬約占製作費的30%，但近幾年酬超過50%已成常態。

而在一些更倚重「流量偶像」的中國大陸IP劇（指改編自小說、動漫、遊戲的劇集）中，明星片酬更占製作費的75%。

報導指出，日本、南韓與美國好萊塢明星的片酬，通常只占影視作品總預算的20%至30%。

中國影視行業觀察者王慶峰則說，假如幾個主演輕易拿走75%的成本，剩下所有人均分25%，這樣的比重之下，沒有人會用心寫劇本，攝影不必精益求精，燈光、布景等更是能壓縮就壓縮。

中國大陸影評李星文則認為，要把收視率、關鍵字搜尋、點閱次數的作假打下去，確立健康的遊戲規則，遏制天價片酬的效果才能顯現，「海潮退去，就能知道誰在裸泳」。1060301

(中央社)