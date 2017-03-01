空軍清泉崗再發現2包毒品 水溝中找到
空軍清泉崗基地染毒，台中地檢署表示，台中憲兵隊持續搜索營區，分別在營區內塔台後方水溝及機車棚旁水溝，各發現1包疑似毒品的小包粉末，疑似毒品包數增加至53包。
台中地檢署表示，日前空軍清泉崗基地發現數包毒品，接獲通報後，派遣毒品查緝小組檢查官指揮偵辦，目前在營區陸續發現51包初篩為安非他命的小包毒品，後來，台中憲兵隊入營搜查，在營內2處水溝中分別發現疑似毒品的小包裝。
檢方指出，2月24日台中憲兵隊入營勘查時，在塔台後方水溝中發現1包疑似毒品小包裝，2月27日憲兵隊又在機車棚旁的水溝中發現1包疑似毒品小包裝，均交由憲兵指揮部刑事鑑識中心化驗，確認是否為毒品。
空軍清泉崗基地傳染毒，台中地檢署目前在營區內陸續發現51包初篩為二級安非他命毒品，均為小包裝，散落營區球場、車棚、跑道、宿舍周邊，約綿延2公里呈帶狀散落。
2月24、27日又在營區的2處水溝中發現2包疑似安非他命毒品，台中地檢署表示，連同日前發現的51包，現在清泉崗營區內發現的毒品，已經增加至53包。1060301
(中央社)
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