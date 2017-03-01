梅蘭妮亞穿Michael Kors 出席國會演說

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美國總統川普今晚首次在國會聯席會議發表演說，第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）現身支持丈夫，抵達國會大廈時成為眾所矚目的焦點。

根據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter），梅蘭妮亞選穿Michael Kors 2017年春夏系列要價5000美元（新台幣15萬1000元）、搭配一條寬版腰帶的黑色外套和要價4600美元的黑色窄裙。

梅蘭妮亞從頭到腳一身黑，以閃光亮片作點綴，線條簡潔大方的裝扮，在社群網站上引起不分黨派的人士讚嘆。

國家廣播公司新聞網（NBC）記者巴希（Homa Bash）發推文說：「這與政治無關，但我真的很喜歡梅蘭妮亞身上這件閃閃發光的外套。」（譯者：中央社陳昱婷）1060301

(中央社)