川普國會演說 誓言1兆美元重建基礎建設

美國總統川普今天承諾將透過公共與私募投資挹注1兆美元，重建他所謂美國正在崩塌的基礎建設。

法新社報導，川普說：「為了推動國家重建，我將要求國會批准法案，透過公共與私募資本，投資1兆美元在美國基礎建設，創造數以百萬計的新就業機會。」

川普沒有提供如何使用經費的細節。

川普說，在美國基礎建設惡化時，美國在中東浪擲6兆美元，但他沒有說明是花在何處或哪個時期。

川普說，「有了這6兆美元，我們早已重建好國家，兩次。如果我們有具備談判能力的人，也許還能重建3次」，且重申他認為他的新政府在談協議時，將比前政府更強力捍衛美國利益。（譯者：中央社張曉雯）1060301

(中央社)