具惠善婚後復出演新劇 老公默默加油

南韓演藝圈才女演員具惠善於新婚後復出接拍MBC新週末劇「你太過分了」，她在首爾舉行的發布會上表示，丈夫安宰賢正在小心翼翼地為她加油。

南韓「日刊體育」報導，具惠善昨天下午3時舉行的新劇製作發布會。

具惠善表示，「這是我婚後接拍的第一部作品，演起來似乎非常艱難。感覺到體力不支，而且感覺越拍越難，對我來說是一個巨大的挑戰。」

她補充說，「我丈夫（安宰賢）和我對於表演這件事都非常謹慎。因此我們彼此默默支持著對方。」

電視劇「你太過分了」講述著明星歌手「劉智娜」（嚴正花飾）和模仿她的歌手「鄭海棠」（具惠善飾）因愛恨和憐憫產生交集的人生故事。1060301

(中央社)