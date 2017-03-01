1招減少丹麥5年25％食物浪費

Selina Juul,2012年在哥本哈根發表TED演說時的神情。(圖片取自 Youtube)

俄國女子Selina Juul成功說服零售超商改變銷售策略，不再以大包裝促銷販售，改推單項優惠，成功讓丹麥政府短短5年就改變丹麥人愛浪費的購物習慣。

根據英國《獨立報》(The Independent)報導，過去5年，丹麥晉升有效減少食物浪費的歐洲國家之一，而這項成功歸因於一名俄國女子的想法。故事告訴我們，千萬不要低估一個人的力量。

Selina Juul就是在過去短短5年內，成功幫助丹麥政府減少25%食物的俄國女子，她出生於莫斯科，13歲時從俄國搬到丹麥，她對這個國家的超市裡有這麼多可食用和被浪費的食物感到非常吃驚。

她在接受《BBC》採訪時表示：「我是來自一個食物短缺的國家，基礎建設、共產主義崩潰的地方，我們不確定餐桌上會不會都有食物端上來。」這項動機促使她在2008年創立《Stop Spild Af Mad》組織，意思是停止浪費食物，這個組織運動做了很多不一樣的事，可以說是幫助丹麥政府打擊食物浪費的主要驅動力。

丹麥零售公司Dagrofa員工Maria Noel形容她是一個瘋狂的俄國女人，並接著告訴《BBC》，她很久以前就來這裡，帶著不想浪費食物的瘋狂想法就走進來。但是現在基本上可以說，她已經完全改變丹麥人的心態了。因為Selina Juul成功說服丹麥最大的廉價連鎖超市Rema 1000，改變他們的商品銷售策略。過去超商喜歡用大包裝促銷的方式，吸引顧客購買的慾望，但是現在改以單項折扣的方式來促銷，如此成功減少丹麥人喜歡浪費食物的習慣。

Rema 1000零售商Max Skov Hanser表示，以前店裡每天都會丟80-100根香蕉，但是當商店開始打出不同的促銷標語「只買一個，帶我走」，就降低了90%香蕉的浪費。

Selina Juul創立的《Stop Spild Af Mad》成為丹麥打擊食物浪費最大的NGO組織，她也繼續推動減少浪費食物的理念。這個理念讓丹麥在短短5年內，晉升成功減少食物浪費的歐洲先進國家。

(中時電子報)