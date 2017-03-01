記者扭傷站冰桶工作 林美珠：快點去休息

「總統府發言人」臉書專頁上刊登的照片，一個電子媒體的攝影記者因為腳扭傷，一邊站在冰桶裡、一邊繼續工作。（圖擷取自總統府發言人臉書）

勞動部今上午前往立法院社福衛環委員會報告「勞基法修法後的媒體勞動環境現況」，立法委員許淑華特別投影出先前「總統府發言人」臉書專頁上刊登的照片，一個電子媒體的攝影記者因為腳扭傷，一邊站在冰桶裡、一邊繼續工作，許淑華問勞動部部長林美珠的感想，林美珠說：「我想叫他快點去休息。」

總統府發言人去年10月22日在臉書上登出一張照片，並寫：「昨天傍晚趕來總統府訪問的攝影記者，大概天色暗，不小心在門口階梯扭了腳，原本大家請他停下工作給醫生看，公司也準備了人手要補上，但認真的他堅持把訪問拍完。總統府的憲兵也貼心地準備了冰桶讓他冰敷，於是這張新聞魂充滿的畫面就此誕生。」

許淑華指出，這張照片可能在總統府發言人眼中是「新聞魂」，但這可能代表著是媒體業勞工的困境。林美珠也表示，勞動部已在2015年5月訂定「勞工在事業場所外工作時間指導原則」，以行政指導方式說明媒體工作者一日的正常工時的開始及終止、延長工時的處理及認定等事項，應以書面勞動契約，並訂入工作規則。

林美珠指出，考量媒體工作特殊性，包括出勤模式、工時、休息和例假等勞動條件，易導致雙方爭議，勞動部為了落實對媒體勞檢，將邀請專家或第一線勞工陪同參與勞檢，並請媒體設有工會者派員陪同。

(中時)