張靜道歉 法務部：發函說明再考慮
司改國是會議委員、律師張靜今天為司法官收賄說引發爭議，向清廉自持的法官道歉，法務部政務次長陳明堂說，今發函張靜具體說明後再考慮，但認為這種具污衊毀謗性的用語不當。
立法院司法及法制委員會上午審查行政院函請審議「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」等各版本，陳明堂列席備詢。
司改國是會議第四組委員、律師張靜日前投書稱有5%至10%的法官或檢察官會收賄，司法院及法務部表示抗議。
張靜今天聲明向90%到95%清廉自持的司法官道歉，記者問這項道歉是不是真的道歉？陳明堂上午在立法院受訪表示，要看張靜講的意思是怎麼樣？今天會發函要求張靜說明，不要用這種不確定、不特定、具有污衊性、毀謗性司法官的用語來做。
他表示，社會為司法努力沒有錯，但全部打翻所有司法官的努力，造成外界不相信整體司法的作為非常不當，至於，「張律師怎麼說要看張律師的本意，再說再考慮」。
被詢及有法官認為應該要提告？陳明堂說，基本上要走正當程序，任何不利的處分或要求，都要走正當程序，認為張律師的作法不當，由張靜具體說明後再做考慮。
張靜是否不適任司改國是會議委員？陳明堂說，由司改國是會處理，是有很多人提出這樣的看法，會把這項意見轉出去。
中國國民黨立委王育敏質詢時也質疑司法國是會議中，法務部長邱太三連召委都不是，是不是被架空？陳明堂答復說，司法國是會議本質是諮詢性質、建議性質，不會被架空；所有議題不是個人可以決斷，包括總統自己都沒辦法做決斷。
王育敏關切張靜指控司法官收賄，是否不適任司改國是會議委員？陳明堂說，會把資料反映給總統府司法改革委員會，確實也有很多聲音指張靜不適任；而張靜的發言若違反律師倫理規範，將受到懲戒規定，未來會一步一步來處理。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。