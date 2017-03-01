張靜道歉 法務部：發函說明再考慮

司改國是會議委員、律師張靜今天為司法官收賄說引發爭議，向清廉自持的法官道歉，法務部政務次長陳明堂說，今發函張靜具體說明後再考慮，但認為這種具污衊毀謗性的用語不當。

立法院司法及法制委員會上午審查行政院函請審議「組織犯罪防制條例部分條文修正草案」等各版本，陳明堂列席備詢。

司改國是會議第四組委員、律師張靜日前投書稱有5%至10%的法官或檢察官會收賄，司法院及法務部表示抗議。

張靜今天聲明向90%到95%清廉自持的司法官道歉，記者問這項道歉是不是真的道歉？陳明堂上午在立法院受訪表示，要看張靜講的意思是怎麼樣？今天會發函要求張靜說明，不要用這種不確定、不特定、具有污衊性、毀謗性司法官的用語來做。

他表示，社會為司法努力沒有錯，但全部打翻所有司法官的努力，造成外界不相信整體司法的作為非常不當，至於，「張律師怎麼說要看張律師的本意，再說再考慮」。

被詢及有法官認為應該要提告？陳明堂說，基本上要走正當程序，任何不利的處分或要求，都要走正當程序，認為張律師的作法不當，由張靜具體說明後再做考慮。

張靜是否不適任司改國是會議委員？陳明堂說，由司改國是會處理，是有很多人提出這樣的看法，會把這項意見轉出去。

中國國民黨立委王育敏質詢時也質疑司法國是會議中，法務部長邱太三連召委都不是，是不是被架空？陳明堂答復說，司法國是會議本質是諮詢性質、建議性質，不會被架空；所有議題不是個人可以決斷，包括總統自己都沒辦法做決斷。

王育敏關切張靜指控司法官收賄，是否不適任司改國是會議委員？陳明堂說，會把資料反映給總統府司法改革委員會，確實也有很多聲音指張靜不適任；而張靜的發言若違反律師倫理規範，將受到懲戒規定，未來會一步一步來處理。1060301

(中央社)