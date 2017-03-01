杜特蒂簽字 同意加入巴黎協定
雖然曾經多次強硬抨擊「巴黎協定」，但菲律賓總統杜特蒂昨晚仍然簽署了「巴黎氣候協定加入書」（Paris Agreement on Climate Change Instrument of Accession）。
參議員李加達（Loren Legarda）今天表示，馬拉坎南宮將於今天下午把巴黎氣候協定加入書送到參議院，再由她提交表決，如果通過，這項文件將成為「條約」。
巴黎協定是「聯合國氣候變化綱要公約」架構下的文件，內容涉及2020年起的溫室氣體減緩、適應、資金與技術等，目前有194個簽署方。
杜特蒂去年進入馬拉坎南宮後，即多次在公開演說中表達對巴黎協定的抗拒。他抨擊一些先進國家自己走完過量排碳之路，達成發展目標之後，現回過頭來要求開發中國家如菲律賓等控制排碳量。
他認為，控制菲國排碳量等於變相限制了菲國經濟發展，因為和太陽能、風力等乾淨能源相比，煤碳仍是成本最低廉的發電方式。
去年11月，杜特蒂態度軟化，表示由於內閣成員一致贊同，他將允許菲國加入巴黎協定。但他仍持續質疑協定的部份內容，例如未明定資金來源，以及沒有制裁機制。
巴黎氣候協定加入書是於今年1月送到杜特蒂的辦公室。1060301
(中央社)
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