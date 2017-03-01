馬英九行程滿 與孔傑榮相見歡

我要評比

前總統馬英九今天一下飛機即見了昔日哈佛大學恩師孔傑榮，還抽空會晤1位知名學者。中午並出席美中關係全國委員會的閉門午餐會，就兩岸及美中台關係深入交換意見。

馬英九卸任後首次訪紐，目前執教於紐約大學法學院的孔傑榮（Jerome Alan Cohen）在行程安排上扮演重要角色，包括亞洲協會（Asia Society）、美中關係全國委員會（NCUSCR）、外交關係協會（CFR）及美國外交政策全國委員會（NCAFP）等紐約4大智庫全部安排，另將返碩士班母校紐約大學與師生座談。

一直鼓勵馬前總統卸任後出訪的孔傑榮說，很高興見到馬英九，也期盼此行收穫豐碩。他晚上偕同夫人出席亞洲協會美中關係中心成立10週年音樂會及晚宴，與馬英九毗鄰而坐。

美中關係全國委員會閉門午餐會由會長歐倫斯(Stephen A. Orlins)主持，雙方就美中台三邊關係進行實質且深入意見交換，兩岸僵局與未來發展依舊是美方學者關切要點。

馬前總統明天將拜會華埠中華公所主席蕭貴源及七大傳統僑社主席，還有馬氏宗親會，並到哥倫布公園向國父銅像獻花致敬。晚上出席亞洲協會與外交關係協會合辦的座談會，與孔傑榮對話。1060301

(中央社)