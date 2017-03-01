宜縣府實施夏令辦公時間 延後半小時下班

宜蘭縣政府從今天起恢復實施夏令辦公時間，平日還是每天上午8時上班，下班時間延後到下午5時30分，請洽公民眾注意辦公時間。

宜蘭縣人事處說，因應宜蘭縣特殊地理環境，冬季傍晚天色就瞬即轉暗，且又多雨視線不佳，考量洽公民眾及縣府員工安全，縣府及所屬各機關在每年11月到隔年2月都會實施冬令辦公時間，平日上班時間為每天上午8時到12時，下午1時至5時。

人事處表示，由於時序已入春，今天起實施夏令辦公時間，平日上班時間還是不變，每天上午8時到12時，午後改為下午1時30分到5時30分。1060301

(中央社)