大學蔣公銅像遭破壞 高市一日兩起

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中山大學及高雄師範大學蔣中正銅像今天分傳遭破壞，校方已報警處理；中山大蔣公銅像慘遭學生從頭頂潑漆，高師大的蔣公銅像底座則遭黑色噴漆噴寫「威權遺毒」並畫有納粹標誌。

警方凌晨1點40分左右接獲中山大陳姓保全人員報案指出，校內蔣公銅像遭人潑紅、白漆，警方趕到見銅像已遭漆襲，現場有數名學生。

警方調查，當時有6、7名中山大學學生聚集在銅像前表達訴求，學校警衛前來柔性勸導學生不要破壞銅像，有學生趁隙將紅、白漆分別從蔣中正銅像頭頂向下潑灑後離去。

校方獲報派員清洗，發現白漆是水泥漆可用清水清洗掉，但紅漆是油漆，無法用水清洗，另請專人清理。

警方說，已掌握中山大鄧姓碩士班學生夥同其他6名同學涉案，但因案件屬告訴乃論，且校方表示不提告，因此並未傳喚學生到案。

中山大學校園內孫中山及蔣中正銅像連在一起，孫中山坐著，蔣中正穿軍裝站在旁邊，2012年1月14日是總統選舉投票日，蔣中正銅像頭部被噴白漆、眼睛噴黑漆、上半身紅漆，嘴巴還被破壞挖洞。去年2月28日凌晨蔣中正銅像也被潑白漆、套上黑色塑膠袋。校方今年增派人力監控，還是被潑漆。

另外，高師大校內的蔣中正銅像底座有一面遭黑色噴漆噴寫「威權遺毒」，另一面則畫有納粹標誌，校方今天上午發現後已報警處理。1060301

(中央社)