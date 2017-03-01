開名車藏槍毒 毒鴛鴦嗆警反露餡

台南市警方今天凌晨在麻豆區一處超商前對一輛高級進口車進行臨檢時，車上一對男女對員警反嗆「你有搜索票嗎？」反讓員警加強盤查，果然在車上找到大量毒品及槍彈。

台南市政府警察局麻豆分局指出，巡邏員警在凌晨3時許在一處超商前，發現一輛高級進口車的車牌與車種不符。上前盤查時，駕駛車輛的男子拒絕配合，還對警察嗆聲「你有搜索票嗎？」員警當下直覺有異，在幾番盤問後，男子才自行取出口袋中的海洛因毒品，還問警察能不能放他一馬？

警方指出，員警當場告知權利並上銬逮捕後，查出男子是43歲的楊姓男子，有毒品、槍砲等前科。同車的越南女子見大勢已去，主動交付裝有改造槍枝的袋子；員警再進行附帶搜索，又起出其他毒品、改造槍枝與子彈。

警方指出，經清點後共搜出改造手槍2支、子彈5顆、海洛因5包共32.16公克、安非他命17包共50.58公克、毒咖啡包123包共901.2公克、吸食工具4組，數量之大讓現場的員警也嚇了一跳。兩人在訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危毒防制條例，移送台南地檢署偵辦。1060301

(中央社)