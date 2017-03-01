中石化安順廠污染整治 進度嚴重落後

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中石化舊台鹼台南安順廠戴奧辛污染，擬定15年完成整治，但中石化7年僅完成1%，市長賴清德今天在專案會議上重申中石化進度嚴重落後，應善盡企業責任，趕上進度。

台南市政府今天召開中石化安順廠整治專案會議，賴清德不只重申中石化整治進度嚴重落後，也要求中石化撤消行政訴訟，包括市府對中石化整治計畫開罰處分、及市府指定台鹼舊宿舍區為市定古蹟。

中石化安順廠戴奧辛污染嚴重，依整治計畫，中石化必須於113年完成整治，為期15年，但台南市環保局表示，中石化去年底應完成82%的整治目標，實際上僅完成1%。

環保局說，已要求中石化提出整治時程變更計畫，中石化也同意近日內提送。

至於當地居民提出的國賠訴訟，台南地方法院104年12月判處經濟部或中石化須賠償新台幣1億6817萬元，全案上訴二審，預估今年可望判決。1060301

(中央社)