東部立委串連 爭取興建北宜直鐵

民進黨立委陳歐珀今天表示，為解決雪隧塞車及東部長期以來交通不便的問題，將爭取興建北宜直鐵，呼籲行政院、交通部正視宜蘭人之苦。

民進黨立委陳歐珀、蕭美琴、蔡適應等人，上午與東部快鐵促進會會長陳正曜等人，共同在立法院召開記者會，同時共同簽下連署書，向行政院、交通部爭取將北宜直鐵案納入「前瞻基礎建設計畫」。

陳歐珀表示，宜蘭目前的鐵公路已經呈現飽和，境內及對外交通壅塞問題嚴重，難以透過有效管理來增加運能，就環保的角度來看，鐵道運輸是不會塞車、運量更大、具有安全性的低碳運輸選擇。

他認為，北宜直鐵還必須搭配宜蘭縣境內的鐵路高架化，直鐵搭配縣內鐵路捷運化，才能吸引民眾搭乘鐵路的意願，也才能改善日益嚴重的塞車問題。

蕭美琴也表示，東部交通面臨鐵路、公路雙方面的嚴重瓶頸，蘇花改還未完成，鐵路上又一票難求，期待政府在下個階段的基礎建設，她對東部鐵路建設有高度期待，期待政府能將北宜直鐵納入下個階段的基礎建設，盡速核定，讓東部一票難求的惡夢獲得紓解。

陳歐珀呼籲行政院與交通部，一定要正視整體東部發展的需求，不讓一個國家、好幾個世界。1060301

(中央社)