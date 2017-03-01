上海台商協會4月回台徵才 開3百職缺
上海市台灣同胞投資企業協會會長李政宏表示，上海台協4月中、下旬首度嘗試回台徵才，招募職缺暫估300多個，以網路、電子商務、服務業為主。招募對象是近2年畢業的新鮮人。
徵才資訊日前已公告在上海台協官網，邀請各企業參與上海台協徵才博覽會，昨天是上海台協會員企業繳交徵才報名表的最後一天。招募對象設定為台灣各大學應屆畢業生以及近2年畢業的大學生、碩士、博士生。
李政宏向中央社表示，3月中、下旬統計後，才會有參與徵才的企業詳細資訊，以及招募的職類。但這次徵才設定的目標人數約300多人，他估計，可能以文創、服務業、電子商務、資訊業為主，傳統產業應該會少一點。
李政宏指出，上海台協去年在上海舉辦的徵才博覽會，原本是要招募在大陸念書的台灣學生，但有部分台灣青年聽到消息後，很積極地跨海面試。上海台協基於回饋台灣、愛台灣的心情，今年便首度嘗試回台徵才。
雖然大陸的優秀人才也很多，但李政宏觀察，普遍來說，台灣青年在職場倫理、企業忠誠度，以及工作時的細膩度皆較具優勢。上海是一個國際性大都市，台商表示很願意提供平台讓台灣青年與國際接軌。1060301
(中央社)
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