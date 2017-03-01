管控廠商 國防部設國防事務涉密審查會
為了有效管控參與國防產業廠商，國防部將設立「國防事務涉密審查會」，負責安全查核政策及武獲專案涉密資訊審定，同時訂定特別保密條款與安全查核基準，納入契約規範。
立法院外交及國防委員會明天邀請國防部長馮世寬進行業務報告，根據國防部送至立院的報告中指出，為有效管控參與國防產業廠商，確實履行國家機密保護責任，已就涉及國防機敏專案之人員、設施、設備及資訊等項，研訂安全查核規範。
國防部表示，將設立「國防事務涉密審查會」，負責安全查核政策及武獲專案涉密資訊審定，同時訂定特別保密條款與安全查核基準，納入契約規範，做為管控依據。
國防部並將調整國軍保防及資安人力，納編於各武獲專案辦公室及採購、工程主辦單位，依廠商涉密程度及契約規定，落實安全查核，維護國防安全。
在國防人力方面，國防部參考國外「國防文官」進用制度，研擬編設國防事務專業人員，招考優秀屆退校級軍官，任用於高司暨專業單位，協力國防政策規劃、專案研析等工作，發揮軍事專業所長，以提升人力資源再運用效能。1060301
(中央社)
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