清泉崗染毒 複驗8人呈陽性已排除飛官
空軍清泉崗基地染毒，26名士官兵尿液複驗報告今天出爐，台中地檢署表示，有8人呈陽性反應，多為第一級毒品嗎啡、鴉片類，已排除飛官，8人是否染毒，有待檢察官調查。
空軍清泉崗基地染毒，共2303名士官兵進行尿液檢查，初驗有26人呈陽性反應，送三軍總醫院進行複驗，複驗報告今天出爐，後來又發現1人初驗呈陽性反應，將送複驗檢查，另有252名在營外的士官兵未驗。
台中地檢署今天上午收到複驗報告表示，有8人複驗報告呈陽性反應，反應毒品多為第一級毒品嗎啡、鴉片類，8名士官兵已排除飛官。
檢方指出，這8人是否有施打毒品或其他因素，將由檢察官偵辦，才能確定是否有涉犯施用毒品的罪行，若確定有，將依照毒品危害防制條例，申請觀察勒戒，若是再犯者將直接起訴。
台中地檢署表示，目前已過濾了部分基地的監視器內容，也有相關資料產生，未來方向將從相關人等的手機、通聯記錄去釐清案情。1060301
(中央社)
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