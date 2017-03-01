水情緊繃！ 水利署開通竹縣頭前溪3口抗旱井
北部地區降雨持續不樂觀，新竹縣的寶二與寶山水庫蓄水率分別下降到只有58％及48％，水情燈號昨起轉成黃燈，水利署為增加供水，2月初即啟動開通頭前溪畔3口抗旱井整備工程，並於今天起開始供水，每日可以提供2000至3000噸的水供新竹地區使用。
北水局指出，新竹地區自去年12月起降雨量偏低，約為歷年平均的2成5左右，區內寶山及寶二水庫蓄水量分別僅剩58％及48％，水情燈號自今天起由綠燈轉成1階段限水的黃燈。
水利署為增加新竹地區自來水供水，於今年2月初春節後立即啟動頭前溪畔的三口抗旱井整備工程，該工程經連日趕工，且在228連假不休息下終於在昨日完成試抽水工作。
3月1日起則由自來水公司辦理接管納入專管送至新竹淨水場，預計每日可以提供2000至3000噸的水供新竹地區使用，對於目前水情吃緊的新竹地區多少提供幫助。水利署表示，不會放棄開源任何1滴水，以解決新竹的用水需求。
(中時)
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