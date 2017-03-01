應對韓美軍演 金正恩下令加強戰鬥準備

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北韓官媒「朝中社」和北韓《勞動新聞》1日報導稱，北韓最高領導人金正恩視察了防禦平壤的北韓人民軍第966部隊指揮部，並就加強部隊戰鬥準備和戰鬥力作了重要指示。

《勞動新聞》1日報導，金正恩說大聯合部隊肩負著非常重要的任務，並就千方百計地加強部隊戰鬥準備和戰鬥力作了重要指示；並期待部隊全體官兵將做好萬全的軍事鬥爭準備，「用槍桿子堅決保衛社會主義祖國」。

韓聯社認為，北韓公開金正恩視察部隊正值韓美「鷂鷹」聯合軍演開始之際，是北韓對韓美軍演做出的正面應對。

據韓聯社稱，北韓第966部隊主要負責防禦平壤的安全，被認為是由前平壤防禦司令部的第91首都防衛軍團改編而來。

(旺報)