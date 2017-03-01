上任月餘 川普給自己的成績打滿分

美國總統川普(Donald Trump)。(圖/美聯社)

美國總統川普上台以來的支持率不斷下跌，低到歷史最低，但是川普卻給自己的表現打了高分。

川普周二接受福斯新聞採訪時表示，他就職幾個星期以來取得很大成績。「在成就方面，我想我會給自己一個滿分A，因為我認為我做了偉大的事情 - 我和我的手下，但我認為我們對美國民眾解釋得不夠好。」

川普還說，「在資訊方面，我給自己的打分是C或C+。」

川普說他非常努力。在努力程度上，他給自己的打分是A+，但是他說，結果（比努力）更重要。

美國昆尼皮亞克大學上周發布的民調結果顯示，55% 的美國選民不贊成川普的表現。只有38%的美國選民認為他的表現還可以。

(旺報)