上任月餘 川普給自己的成績打滿分
美國總統川普上台以來的支持率不斷下跌，低到歷史最低，但是川普卻給自己的表現打了高分。
川普周二接受福斯新聞採訪時表示，他就職幾個星期以來取得很大成績。「在成就方面，我想我會給自己一個滿分A，因為我認為我做了偉大的事情 - 我和我的手下，但我認為我們對美國民眾解釋得不夠好。」
川普還說，「在資訊方面，我給自己的打分是C或C+。」
川普說他非常努力。在努力程度上，他給自己的打分是A+，但是他說，結果（比努力）更重要。
美國昆尼皮亞克大學上周發布的民調結果顯示，55% 的美國選民不贊成川普的表現。只有38%的美國選民認為他的表現還可以。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。