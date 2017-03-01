榮總改制 藍委：綠要讓退輔會虛位化

國民黨立委李彥秀今天針對綠委提修法讓榮總改制表示，民進黨是想清空、虛位化退輔會的地位及資源，這對榮總沒有幫助。民進黨立委羅致政說，涉及面相很廣，要審慎檢討處理。

民進黨立委段宜康日前表示「三個榮總的上級機關是退輔會，完全就是外行領導內行」。將提案修法，讓榮總改制到教育部或衛福部下。退輔會主委李翔宙今天表示，若做組織調整，恐牽涉國家未來發展趨勢，須從長計議且要完整規劃。

對此，立法院外交及國防委員會民進黨立委羅致政指出，榮總長久以來就在退輔會的系統，但定位要清楚，到底是單純的醫療機構，還是學術研究機構。

但羅致政也表示，榮總何去何從涉及面相很廣，且北榮、中榮、高榮的定位又不一樣，未必能通通回到衛福部，或到教育部跟陽明大學合併。此事茲事體大，要做審慎的檢討、處理。

國民黨立法院黨團書記長王育敏說，榮總隸屬退輔會有其脈絡跟歷史，前總統李登輝身體不適也都是去榮總，表示榮總現在的醫療水準、管理各方面都是好的，既然是好的情況底下，為什麼要改？盼段宜康給解答。

立法院社會福利及衛生環境委員會國民黨立委李彥秀指出，民進黨長期對退輔會有很多意見，希望把榮總歸到衛福部底下，事實上是想清空、虛位化退輔會的地位及資源，這對榮總沒有幫助，盼民進黨執政是以大眾利益為出發點，不是以爭權奪位、人事鬥爭為出發點。1060301

(中央社)