WBC》16強系列報導之1－中華隊強攻 首戰以色列最重要

中華隊蔣智賢狀況火燙，將扮演中華隊主力角色。(中時資料照 中央社記者張新偉攝)

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經典賽中華隊從2月初移訓澳洲熱身賽開始，以進行8場自辦熱身賽，將近1個月的集訓練習，目前先發投手與先發九人都有一定雛形出來，將靠著本土打線與旅日3投陳冠宇、郭俊麟與宋家豪，以及唯一旅美小將江少慶四位先發投手，力拚晉級機會。

中華隊目前8場熱身賽，共拿下6勝2負，預定先發三壘手蔣智賢，手感相當火燙，幾乎場場都有安打表現，還轟出3發全壘打，胡金龍也稱職扮演開路先鋒角色，擔任首棒打者也表現出色，另外首次入選經典賽的許基宏，目前狀況都調整步錯。

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不過中心打者部分，林智勝、林益全與高國輝等人，目前都還在調整當中，目前實戰僅剩下3日與5日兩場官辦熱身賽，如能調整得當，中華隊打線與其餘三隊相比絲毫不遜色，盼能首戰以色列就打出強攻氣勢。

今年中華隊徵招不順，旅美投手大多婉拒參賽，但入選的旅外小將還是投手先發的主要人選，旅日的郭俊麟、陳冠宇與宋家豪，狀況調整不錯；唯一旅美的江少慶，雖然對日本社會人球隊先發1.1局失3分，但整體球速與求質都逐漸調整當中，無意外也是雙先發人選之一。

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本土投手部分，具有豐富經驗的潘威倫與倪福德，預計也將扛下雙先發角色，蔡明晉、陳韻文則有機會扮演長中繼角色，牛棚投手群，則由林晨樺、羅國華、王鏡銘、黃勝雄與陳鴻文等人把守，期望能為中華隊守住晉級之路。

(中時電子報)