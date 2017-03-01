WBC》16強系列報導之1－中華隊強攻 首戰以色列最重要
經典賽中華隊從2月初移訓澳洲熱身賽開始，以進行8場自辦熱身賽，將近1個月的集訓練習，目前先發投手與先發九人都有一定雛形出來，將靠著本土打線與旅日3投陳冠宇、郭俊麟與宋家豪，以及唯一旅美小將江少慶四位先發投手，力拚晉級機會。
中華隊目前8場熱身賽，共拿下6勝2負，預定先發三壘手蔣智賢，手感相當火燙，幾乎場場都有安打表現，還轟出3發全壘打，胡金龍也稱職扮演開路先鋒角色，擔任首棒打者也表現出色，另外首次入選經典賽的許基宏，目前狀況都調整步錯。
不過中心打者部分，林智勝、林益全與高國輝等人，目前都還在調整當中，目前實戰僅剩下3日與5日兩場官辦熱身賽，如能調整得當，中華隊打線與其餘三隊相比絲毫不遜色，盼能首戰以色列就打出強攻氣勢。
今年中華隊徵招不順，旅美投手大多婉拒參賽，但入選的旅外小將還是投手先發的主要人選，旅日的郭俊麟、陳冠宇與宋家豪，狀況調整不錯；唯一旅美的江少慶，雖然對日本社會人球隊先發1.1局失3分，但整體球速與求質都逐漸調整當中，無意外也是雙先發人選之一。
本土投手部分，具有豐富經驗的潘威倫與倪福德，預計也將扛下雙先發角色，蔡明晉、陳韻文則有機會扮演長中繼角色，牛棚投手群，則由林晨樺、羅國華、王鏡銘、黃勝雄與陳鴻文等人把守，期望能為中華隊守住晉級之路。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。