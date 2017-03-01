江蕙被爆當小三 男主角昔抱瓦斯桶大鬧揭不倫

徐聰明(右圖)16年前因抱瓦斯桶挾持家人，鬧上社會版面。(本報系資料照)

高凌風出面斡旋，把徐聰明勸下來。(本報系資料照)

台語天后江蕙今(1日)被《周刊王》報導稱她25年曾介入別人婚姻，L小姐控訴1992年與徐聰明婚姻遭江蕙介入，當時還帶著警方前去抓姦，更拿出與江蕙當年的和解書，證明自己所言有憑有據；而男主角徐聰明也被起底，在16年前疑似因毒癮發作，不滿外界不相信他與江蕙曾有一段情，失控抱著瓦斯桶，放話要與家人同歸於盡，鬧上社會版面。

曾是秀場老闆也當過高凌風助理的「王哥」徐聰明，當年曾抱著瓦斯桶放話要與家人同歸於盡，只因為不滿沒人相信他與江蕙在10年前曾有一段情，還被控是仙人跳，讓他不惜以全家人性命要脅，希望楊登魁、白冰冰出面為他主持公道。

最後高凌風出面解圍，直奔現場與徐聰明溝通，警方趁著徐聰明不注意將他壓住帶上警車，才結束這一場驚魂鬧劇。警方更查出，徐聰明曾是秀場老闆，捧紅不少明星，之後因毒癮散盡家財，一家人淪落窩在十坪不到的小套房。

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(中時電子報)