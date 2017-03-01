因細故反目 男半夜持西瓜刀街頭砍友

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新北市22歲李姓男子昨天晚上11許騎機車載著劉姓妻子行經三重區五華街，撞見舊識19歲吳男和另外4名友人，遂拿出一把西瓜刀朝吳男猛砍，防備不及的吳男頭、手和背部遭砍傷，送醫後幸無生命危險，警方訊後將李男依殺人未遂罪嫌函送法辦。

警方表示，吳男當時雖然以球棒防衛，但仍不敵李男持西瓜刀狠砍，遭砍得血流滿地，送醫後幸無大礙。

李嫌和妻子於逞兇後騎車躲回住處，仍遭警方上門逮獲。而李嫌供稱和被害吳男原為舊識，日前卻因細故而反目，昨晚狹路相逢，因此爆發衝突，警方訊後將李男依殺人未遂罪嫌函送法辦。

(中時)