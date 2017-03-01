逾10年遊覽車 交委會要求納傾斜度檢驗
立法院交通委員會今天通過多項有關遊覽車管理提案；其中，要求交通部對10年以上遊覽車的專案臨檢，要納入傾斜度檢驗。
立法院交通委員會今天邀請交通部長賀陳旦，報告「2月13日國5重大交通事故及後續處理檢討報告」。
交委會通過多項有關遊覽車管理、危險路段改善、裝設遊覽車警示系統等提案。
通過的提案中，有一項是要求交通部預定一個月內，對10年以上5157輛遊覽車的專案臨檢，應納傾斜度檢驗，未通過檢驗的車輛，不得行駛海拔500公尺以上山區道路，專案檢驗結果應做成書面報告送交委會。
其他通過的提案，還包括交通部應在3個月內研討如何補強遊覽車車身強度；交通部應修法，將強制大型車輛加裝電子穩定控制系統（ESC），原本是2018年1月1日開始加裝，改為全部完成。
另有提案要求交通部，兩個月內提出相關危險路段提升護欄高度計畫，降低車輛翻落邊坡可能性。
有關遊覽車靠行制度，也通過提案，要求交通部1年內，完成修法，給予靠行制度明確法令管理依據；另一提案則請是交通部研議允許遊覽車司機組合作社。
還有提案要求交通部一個月內，完成「遊覽車防打瞌睡警示系統」、「偏離線道警示系統」等管理辦法；邀相關部會，研擬鼓勵1998年10月以前生產的大客車汰舊換新。1060301
(中央社)
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