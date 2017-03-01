全教總：楊泮池應以最高標準辭職
台大教評會2月24日針對違反學術倫理案，懲處郭明良等多位學者，但校長楊泮池全身而退。全國教師工會總聯合會（全教總）今天呼籲楊泮池應以最高道德標準，請辭下台。
台大教評會未懲處楊泮池，主要是依據特別委員會2月23日的調查報告，該報告認為楊泮池列為共同作者合宜，且在爭議論文中不需負違反學術倫理的責任。
特別委員會並以6比0的票數，認定楊泮池沒有理由需辭職（There is no reason why Dr.Yang should resign）。報告中比較前教育部長蔣偉寧案，委員認為蔣偉寧案中，5篇遭撤稿的論文，都是由其門生陳震遠在完全未知會的狀況下，讓蔣偉寧掛名。楊泮池案例則不能相提並論，楊泮池在論文中有貢獻（非掛名），且出現問題的數據，都是出自郭明良實驗室的結果。
全教總今天在台北召開記者會，理事長張旭政表示，調查認定楊泮池沒有蓄意造假，不代表他沒有責任。為學術界龍頭的台大校長，更應用最高道德標準要求自我。
東華大學教授王純娟認為，楊泮池在接受調查期間，仍未停止校長職務，仍在指揮校務，調查程序就已受到污染。她認為楊泮池與郭明良合作多年，不該發生事情後就切割。
世新大學前校長賴鼎銘表示，論文案讓台大蒙塵，造成社會對生醫研究的不信任，還讓國外質疑台灣的學術誠實。就像是「禽流感」般，衝擊如此深遠，作為台大校長的楊泮池，有一定的行政責任。1060301
(中央社)
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