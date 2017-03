全教總：楊泮池應以最高標準辭職

台大教評會2月24日針對違反學術倫理案,懲處郭明良等多位學者,但校長楊泮池全身而退。全國教師工會總聯合會(全教總)今天呼籲楊泮池應以最高道德標準,請辭下台。

台大教評會未懲處楊泮池,主要是依據特別委員會2月23日的調查報告,該報告認為楊泮池列為共同作者合宜,且在爭議論文中不需負違反學術倫理的責任。

特別委員會並以6比0的票數,認定楊泮池沒有理由需辭職(There is no reason why Dr.Yang should resign)。報告中比較前教育部長蔣偉寧案,委員認為蔣偉寧案中,5篇遭撤稿的論文,都是由其門生陳震遠在完全未知會的狀況下,讓蔣偉寧掛名。楊泮池案例則不能相提並論,楊泮池在論文中有貢獻(非掛名),且出現問題的數據,都是出自郭明良實驗室的結果。

全教總今天在台北召開記者會,理事長張旭政表示,調查認定楊泮池沒有蓄意造假,不代表他沒有責任。為學術界龍頭的台大校長,更應用最高道德標準要求自我。

東華大學教授王純娟認為,楊泮池在接受調查期間,仍未停止校長職務,仍在指揮校務,調查程序就已受到污染。她認為楊泮池與郭明良合作多年,不該發生事情後就切割。

世新大學前校長賴鼎銘表示,論文案讓台大蒙塵,造成社會對生醫研究的不信任,還讓國外質疑台灣的學術誠實。就像是「禽流感」般,衝擊如此深遠,作為台大校長的楊泮池,有一定的行政責任。1060301

(中央社)