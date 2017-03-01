中幅淨水場鋁超標 水公司：個案
環保署去年針對全台自來水供水系統檢驗水質，包含中幅淨水場在內共3處淨水場及1配水點檢測出鋁超標，水公司今天說，中幅淨水場超標屬個案，經檢測後已完全符合標準。
環保署去年委外抽驗水質，報告日前出爐，包含新北市中幅、石碇、新竹關西淨水場及關西配水點測出鋁超標，其中中幅測出值為0.314ppm（毫克/公升）、石碇為0.458ppm、新竹關西淨水場為0.347ppm、關西配水點為0.329ppm。
自來水公司第一區管理處長董書炎今天表示，去年7、8月時，中幅淨水場檢測出水中鋁超標，主要原因在當時水質濁度提高，加料也必須跟著提高，造成處理後殘留鋁，9月份委外檢測後，已完全符合水資源標準。
董書炎說，位於新北市萬里區的中幅淨水場，每天出水量約4000噸，主要供應萬里區用水，並未配送到基隆市。基隆市完全由新山淨水場和二坪淨水場供應，新山水庫目前蓄水量828萬噸，蓄水率100%，由於基隆市今年雨量充足，直到6月份供水應該沒有問題。
新山給水廠長溫琮盟表示，一般存在水中有顆粒鋁和溶解鋁兩種，顆粒鋁是雜質中含有鋁的成分，溶解鋁則是在水中加入多元氯化鋁（PAC），讓水中雜質沉降，再經過濾池阻隔後，將乾淨的水供應給用戶。
他說，去年7月因為雨下太大，水質產生高濁度，多元氯化鋁加比較多，這是屬於個案，事後檢驗結果幾乎是零檢出，檢驗值為0.0052ppm，請民眾放心。1060301
(中央社)
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