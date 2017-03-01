負債翻轉局勢 中正校友捐百萬助弱勢生
中正大學校友林定樺曾因生意失敗負債新台幣300萬元，人生跌落谷底，後來從事保險翻轉局勢，不僅與學弟妹分享人生故事，更捐出100萬元助母校弱勢生，鼓勵勇敢逐夢。
中正大學今天表示，進入保險業前，林定樺曾是一家修車廠老闆，也做過直銷，從小家境不好的他，小學五年級就要打工貼補家用，後來其父親無預警失業，便下定決心創業，改變現況。
林定樺高職畢業到修車廠當學徒，24歲就擁有一間修車廠，但因健康關係，轉換跑道，踏入陌生的直銷業，後因公司解體收場，負債新台幣300萬元。
當時只有高職學歷的林定樺，求職四處碰壁，最後選擇保險業，他說，保險不像以前只招攬親朋好友，因此花時間上課、唸書，考取勞工安全衛生管理乙級技術士證照，並在39歲以專科同等學歷考上中正大學勞工關係系碩士在職專班。
林定樺用2年時間，從台中通勤到嘉義上課，辛苦取得勞工碩士學位，接著又考上中正法律所，預計今年可以畢業。
林定樺從事保險業17年，憑著衝勁及勞工、法律專業，年年蟬聯公司業績排名前段班，而且，不僅免費擔任企業保戶的法律顧問，也曾多次利用中正法律系學到的專長協助客戶。
「人生就像在爬山，一定會有石頭、斷流、懸崖峭壁阻擋去路，但不要忘記目標是什麼」林定樺說，自己只有高職學歷，但中正大學是第1個接納的學校，因此，除了與學弟妹分享人生故事外，更響應中正募款計畫，捐出100萬元幫助弱勢生。
另外，林定樺以勞動法專業，出版勞資雙方常見職場爭議的書籍，計畫將所有版稅回饋母校，希望幫助中正大學持續成長。1060301
(中央社)
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