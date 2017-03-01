檢察長搭機勘查濫墾 鐵道上方開挖送辦

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台東太麻里鄉北里橋上方坡地，遭非法墾殖，威脅鐵道安全，檢察官會同相關單位勘查，確定超挖台鐵土地，分案偵辦，目前勒令停工。

日前中央社報導南迴鐵路太麻里鄉北里上方山坡，疑似遭非法墾殖，恐威脅鐵道安全。

台東山坡地開墾嚴重，台東地檢署「國土保育執行小組」日前召開「查緝國土保育犯罪聯繫會議」，隨即會同水保局、台東縣政府農業處、林務局、警方展開「陸、空」聯合查緝山林濫墾行動。

查緝行動由檢察長王文德與檢察官謝慧中、李冠輝及台東林管處長劉瓊蓮一同搭乘直升機巡查台東山林現況。另由吳維仁主任檢察官率同檢察事務官暨台東縣政府水保科、太麻里鄉公所、國有財產署、台東縣警察局人員展開陸地勘查。

查緝小組特別前往勘查，台東地檢署主任檢察官吳維仁表示，勘查結果，業者雖然有申請簡易水土保持計畫，但是有超挖交通部鐵路管理局土地將近1分地，目前已分案交由檢察官偵辦。

台東縣政府農業局水土保持科表示，由於申請開墾人已經違法超挖，目前勒令停止開挖，僅日內儘速再度現場測量、鑑界，並命令回復原狀，維護鐵路行車安全。

另外，專案小組也發現，太麻里鄉華源區開墾的山坡，多為國有財產局放租的土地，多數種植釋迦或雜草植披，目前尚未發生水土流失情形。

吳維仁表示，台東縣山坡地比率近94%，惟山坡地若係「宜農牧地」，亦非不得開發利用，坡地農業發展與水土資源保育如何取得平衡，確屬一大難題。雖然如此，查緝山坡地非法利用，維護國土永續發展，檢察機關與行政機關責無旁貸，地檢署還是會與相關單位積極、主動清查山坡地違法開發案件，避免山坡地濫墾濫伐情形發生。1060301

(中央社)