潘維剛籲民進黨勿將二二八當提款機

宣布參選中國國民黨主席的前國民黨籍立委潘維剛今天表示，民主進步黨不應該將二二八當成提款機，用人民的傷痛、社會意識形態的對立，獲取政治利益。

潘維剛上午透過新聞稿表示，二二八是台灣歷史上不可抹滅的傷痛，但既然是歷史，就必須把真相釐清，才能還給當年受害者一個公道。

她認為，民進黨不應該將二二八當成提款機，用人民的傷痛、社會意識形態的對立等手段來獲取最終的政治利益，且最糟糕的是當民進黨政府達到目的之後，卻沒有維護整個國家社會最需要的安定與和諧，反而用關閉中正紀念堂如此消極逃避的方式製造社會動盪不安。

潘維剛說，這幾天在基隆、彰化、新北市等地都傳出，激進的民眾要拆除先總統蔣公銅像而與警方爆發衝突，但身為國家領導人的總統蔡英文以及執政團隊，至今都沒有出面講話安定民心，放任可能擴大的暴亂，甚至在二二八中樞紀念儀式談話，蔡總統都還在強調所謂的轉型正義。

她表示，在追求經濟與所謂公義之前，讓社會安寧，人民能安居樂業才是最重要的，難道民眾在每年2月28日都得擔心出門會不會遇到激烈抗爭？街上安不安全？若是如此，那就不只是關閉中正紀念堂，民進黨政府乾脆宣布每年2月28日大家不要出門好了。1060301

(中央社)