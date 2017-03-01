228事件解密 檔案局啟動新一波分析
檔案局在日前宣布137萬頁228事件檔案全數解密，國發會檔案局局長林秋燕表示，正啟動新一波政治檔案內容判讀與分析工作，先前徵集270萬頁，還有99萬頁預計6月前進來。
據國發會檔案局統計，目前二二八事件相關檔案共137萬頁，疊起來高度約有228米。檔案局日前表示，3月1日起啟動檔案分析、索引編製及數位化等工作，預計3年內完成。
立法院今天召開經濟委員會，由國發會進行業務報告，民進黨籍立委邱議瑩關切，如果民眾申請調閱加害人檔案，是否會涉及個資法被拒絕。
檔案局局長林秋燕說，根據規定，只要滿30年，檔案已解密，檔案局都可以提供，不會拒絕民眾調閱。
而針對新一波政治檔案判讀，時代力量立委徐永明詢問，新一波政治檔案包含哪些？質疑像是私人擁有的蔣介石日記，檔案局對這樣重要檔案有強制性徵集的權利嗎？
林秋燕解釋，從3月1日起，啟動新一波政治檔案內容的判讀與分析工作，檔案內容來源有兩部分，270萬頁是先前徵集進來的，另外還有99萬頁是去年底到今年6月預計會進來的。
林秋燕說，檔案局去年開始要求各機關重新清查，而政治檔案法也納入私人與民間團體，期望主動通報、訪查，利用捐贈或是有價補償方式來徵集，政治檔案法正在行政院審議中。如蔣介石日記屬於私人文書，只能透過私人捐贈方式或受託保管、收購方式取得。
至於目前已經在國外的相關政治檔案，她也解釋，檔案局也正跟與學者討論，看是否能以複製方式徵集。1060301
(中央社)
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