川普國會演說放軟調 美輿論評最好一場

美國總統川普今天發表就任以來最完整的演說，他鋪陳稅改、移民、經濟與國防等重大政策。長期反對川普的自由派主流媒體多認為，這是川普踏入政壇以來表現最好的演說。

川普就任後首次向國會參眾兩院議員發表演說，第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）、女兒伊凡卡．川普（Ivanka Trump）及內閣成員等出席。川普依據讀稿機發表結構完整的演講，他最後呼籲，「現在是小思維結束的時刻，也是瑣碎爭執成為過去式的時刻」。

國會演說是美國總統必經的挑戰，除了爭取議員支持、凝聚共識外，也是向美國民眾完整說明政策的機會。川普的講稿是多位白宮幕僚綜合近期多項重大議題所擬定。

川普的聽眾包括長期反對他的民主黨陣營，也有未必同意他施政的共和黨同志。在1小時演說中，川普廣泛觸及當前美國與全球關注的議題，贏得共和黨籍議員如雷掌聲，但民主黨籍議員多坐在座位上，較少起立鼓掌。

川普調整咄咄逼人態勢，訴求溫和，但不忘堅持競選承諾。演說以「美國優先」為基調，他重申「買美國貨，雇用美國人」的經濟民族主義，美國企業與中產階級減稅，創造工作機會，也要撤銷並更換歐巴馬健保計畫。

移民議題占川普演說大量篇幅，他重申要在美墨間築牆，有犯罪紀錄的非法移民須遣送出境，美國不能成為極端分子的庇護所。他也提出改革移民政策的方向，以移民的學術技能為依據。美國現有移民政策以家庭為主。

外交政策上，川普說明美國將維持與北大西洋公約組織（NATO）、中東與太平洋地區盟友的合作，但各國需付應付的費用。美國國防經費將大幅提高，這將是美國史上軍費增加最多的紀錄之一。川普要美國軍人有最佳裝備，要打仗就要打勝仗。

長期反對川普的美國主流媒體大多肯定川普這場國會演說。

「華盛頓郵報」評論認為，這是川普自2015年6月以來，表現最好的一次。美國有線電視新聞網（CNN）多位主播與評論員也指出，毫無疑問，這是川普生涯中最好的一次演說，他終於成為美國總統。

不過，民主黨籍國會議員認為，川普仍未提出實際解決方案，許多議題的說法依舊前後衝突，能否執行還是疑問。1060301

(中央社)