自家前違停吃22張罰單 提告撤單遭駁回
李姓人家3部機車在高市左營區自家騎樓前違停被連開22張罰單，質疑警方開罰違反一事不二罰原則，提起行政訴訟要求撤銷罰單，但遭橋頭地院判決駁回，全案仍可上訴。
去年3月3日至17日，李家人的機車在高雄市左營區自家騎樓前違規停車，經民眾向轄區派出所檢舉並提出拍攝照片後，由警方前往逕行舉發，總共開了22張罰單，3輛機車分別為18張、3張和1張，每張新台幣600元，總計1萬3200元。
李家人質疑照片有多張角度及停放位置相同，無法確認是否為同1天所拍攝，加上停放位置均未變動，屬同一停放行為，警方卻連續開罰，甚至有1天連開2張的，違反一事不二罰原則。
李家人認為，機車停放自家騎樓前，不影響通行，情節輕微，警方未先勸導即直接連續開罰，也未事先告知違規，讓他們有改進機會，有違誠信，要求撤銷罰金。
不過，法官認為，李家人無法舉證照片有瑕疵，且經查舉發照片並沒有偽造，依據法令規定，違規停車只要超過2個小時未改善，警方便可連續舉發，沒有一案不二罰的問題，因而判決駁回。 1060301
(中央社)
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