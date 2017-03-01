川普首次國會演說 支持者齊看直播相挺

美國總統川普在國會試圖爭取懷疑論者的支持，但他永遠不用擔心群聚佛羅里達州1個酒吧內的支持者會離他而去。

路透社報導，儘管川普上任後40天引發一片混亂，佛羅里達州清水（Clearwater）的「桂格牛排與魯柏」（Quaker Steak and Lube）餐廳酒吧仍約有20多人齊聚為他加油。

餐廳內的大螢幕電視被轉到川普最愛的有線電視頻道－福斯電視網（Fox Networks），支持者緊盯這位新總統首次向國會發表演說，讚賞他演說內容未偏離過去主軸，語調也比以往莊重許多。

來自清水的58歲民眾密爾茲（Dean Mears）說：「就是他所說的那些話，他調整過，永久調整那種語調了」、「他搞定了這場演說，表現十分出色。」

數名女子則相當高興能聽見川普演說開頭承認黑人歷史月（Black History Month），以及譴責近期猶太社區中心遭遇的威脅。

佛州聖彼得堡（St. Petersburg）的金恩（Mary King）說：「他很專業，非常專業。」

川普開始演說前，餐廳外人行道上聚集一群支持者，高舉寫有「美國優先」和「佛州挺川普」的標語牌，多數人經過時會按喇叭表示支持，但也有些駕駛對他們不滿而爆粗口。（譯者：中央社周莉芳）1060301

(中央社)