補助大學生登東沙 限額48名

我要評比

很多年輕人不知道，東沙群島是在中華民國的管轄範圍之內。教育部推動「東沙巡禮」體驗營，補助大學生登東沙，今年有3梯次共48個名額。

「東沙巡禮」限制具中華民國國籍，國內各大專校院的在學學生，必須繳交報名表和計畫書，由所屬學校推薦，並經教育部遴選，報名期限為本月22日。

教育部指出，東沙群島距離台灣本島高雄西南方240海里，其中東沙島是軍事管制區，國人申請登島不易。東沙巡禮內容豐富，包含國家海洋政策、周邊海域執法現況，以及東沙環礁公園的生態等，希望藉由此活動，增加年輕人的國土意識，及對海洋國家的認同。

「東沙巡禮」活動大部分開銷由政府補助，但學員仍須負擔新台幣1749元的費用，相關資訊可參考教育部網站。1060301

(中央社)