紐約客夯什麼 排3小時只為這餅乾生麵團
美國紐約1間只開幾個月的商店前大排長龍，人們最久得排3個小時，才能嚐到杯裝或甜筒裝的一球球「餅乾生麵團」。
美聯社報導，繼因影集「慾望城市」（Sex and the City）而聞名的木蘭烘焙坊（Magnolia Bakery），與讓紐約曼哈頓糕點廚師安瑟（Dominique Ansel）烘焙坊一夕成名的「可頌圈」（Cronut）後，餅乾麵團已成為現今最夯美食。
「餅乾麵團甜點店」（DO Cookie Dough Confections）28歲創辦人湯姆林（Kristen Tomlan）表示，她1天能賣出1500磅（680公斤）的餅乾麵團，期盼未來能在紐約及線上展店。
來自密蘇里州聖路易郡、擁有設計與品牌塑造背景的湯姆林說：「餅乾麵團現在真的夯翻了。」
「紐約食客」雜誌（Eater New York）報導，「餅乾麵團甜點店」使用經巴氏消毒過的雞蛋以及高溫處理過的麵粉製作麵團，以確保顧客不會吃壞身體。
店家今天上午10點開店時，街上已有大約30人排隊。
在附近工作的勒曼（Nancy Lerman）說，她曾經去買過2次，巧克力豆、紅絲絨與花生醬肉桂糖等幾乎所有口味都吃遍了。
詢及選吃這種生麵團而非餅乾的原因，她說：「我只是覺得這比較好吃」、「我不會去吃一堆餅乾，但我會吃餅乾麵團。」（譯者：中央社周莉芳）1060301
(中央社)
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