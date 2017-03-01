立院程委會召委 推舉段宜康曾銘宗

立法院程序委員會今天選舉召委，在各黨推舉之下，由民進黨立委段宜康、國民黨立委曾銘宗出任程序委員會召委。

程序委員會中午召開會議，討論3日院會議程，在會議開始前，在場立委推舉段宜康擔任臨時召委。

段宜康隨後宣讀朝野黨團共同簽署的結論，推舉段宜康、曾銘宗出任召委，而段宜康、曾銘宗原本就分別是立法院司法及法制委員會召委、內政委員會召委，也讓2人一起變成了雙召委的身分。1060301

(中央社)