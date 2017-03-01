酒駕再犯殯葬處教育 新北：尊重家屬
新北市府殯葬管理處長楊薏霖表示，酒駕再犯者是否到殯葬處接受「震撼」生命教育，牽涉到衛生、技術、家屬的想法，以及尊重死者為大，將來會與公路、監理單位研商圓融作法。
新修正的道路交通安全講習辦法規定，延長酒駕道安講習時數，今天上路。酒駕再犯者還要到殯葬處等地，接受「震撼」生命教育。
新北市殯葬處長楊薏霖今天受訪表示，目前並未接獲公路監理單位的溝通，執行細節必須再更細膩，並以尊重往生者、以及死者家屬為最大考量。
楊薏霖說，酒駕再犯者接受生命教育，如果是到殮房、遺體化妝室「再教育」，所承受的衝擊必定很大，但作法上需要更謹慎拿捏尺度。
尤其，台灣一般傳統觀念是「死者為大」，楊薏霖表示，這與教化之間，如何取得平衡，還要考量。畢竟，酒駕者到殯葬處接受生命教育，也要顧及道德上死者隱私、家屬感受、衛生問題、技術層面與安全，很多細節都要兼顧。
她說，「一切以尊重死者與死者家屬為最大考量」，將來實施細節須謹慎因應，與公路單位更細緻討論。
根據新的酒駕講習規定，酒駕再犯者「酒駕再犯專班」上課時數，從1天6小時增為2天12小時。還要另接受「震撼」生命教育，將安排到殯葬處等實地教育，見證因酒駕導致傷殘的當事人、家屬、受刑人案例，及現身說法。1060301
(中央社)
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