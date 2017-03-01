中市警大學博覽會宣導預防詐騙，獲熱烈回響

台中市警察局第6分局今年在大學博覽會向大學新鮮人宣導反詐騙，提醒學生勿受騙。（盧金足翻攝）

小心！別中了詐騙集團的圈套！警察局第6分局以有獎徵答方式，提高年輕人反詐騙意識。（盧金足翻攝）

近年來，詐騙集團犯罪頻繁且行騙手法推陳出新，大學生常因社會經驗不足，且喜愛網路購物或使用通訊軟體，造成個資外洩或通訊帳號遭盜用，易成遭詐騙的對象，台中市政府警察局第六分局趁今年大學博覽會有許多大學新鮮人參加，在場舉行反詐騙有獎徵答活動，宣導民眾預防詐騙最新資訊，提升反詐騙意識。

警方表示，經統計大學生遭詐騙集團詐騙模式，大多以網路購物或多益考試等繳費設定錯誤，要求被害人至ATM操作，解除分期付款；或利用網路購物，以規避手續費或運費等理由，要求被害人私下交易，躲避購物網站的安全機制，待被害人付款後即失去聯繫。

此外，也有以通訊軟體帳號遭盜用及假裝電話號碼更換，向該帳號的友人借錢等手法，警方呼籲民眾接到不熟、裝熟，及不顯示來電號碼的電話都要提高警覺，如有接獲疑似詐騙電話，可以立即撥打「110」報案電話或「165」反詐騙電話諮詢，避免遭騙受害。

(中時)