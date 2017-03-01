WBC》16強系列報導之3－荷蘭野手眾星雲集 投手靠軟銀洋投
世界棒球經典賽預賽A組即將於6日在首爾高尺巨蛋正式開打，來自歐洲的荷蘭國家隊，被許多外媒評估是本組最強，尤其是內野鎮容，幾乎都是大聯盟球隊依即戰力，成為A組出線呼聲最高的球隊。
荷蘭內野陣容包含，效力紅襪的波格特(Xander Bogaerts)、洋基的桂格瑞斯(Didi Gregorius)、遊騎兵的普洛法(Jurickson Profar)、金鶯的J.史構普(Jonathan Schoop)、效力天使的西蒙斯(Andrelton Simmons)，都在大聯盟拚戰至少3年，尤其去年桂格瑞斯更是單季轟出20轟的打者，需要各隊小心提防。
外野部分由荷蘭籍旅日球員巴倫汀(Wladimir Balentien)領軍，曾在2013年以單季60轟打破日職全壘打紀錄的巴倫汀，2015年因傷僅出賽15場，去年球季復出，轟出31發全壘打，打擊率2成69，無意外將是先發外野手主要人選之一。
投手陣容則是荷蘭最為薄弱的一環，僅有效力軟銀鷹范登荷克(Rick VandenHurk)最最有知名度，兩年在日職共拿下16勝3負自責分率3.14，初登板跨季14連勝更打破日職紀錄，日前熱身賽先發3.2局飆出6k，狀況相當出色，將會是荷蘭頭號先發，教練團如何運用，將可能成為是否晉級的關鍵。
另外荷蘭陣中許多投手都曾來台，曾經效力過統一獅的投手就有三位，包含去年才剛來台效力的吉爾、另外2007年效力的柯德曼、2014年效力的馬蒂斯，陣中的威爾(Diegomar Markwell)也曾在2007年短暫效力過當時的誠泰隊，都是耳熟能詳的旅台荷蘭籍投手，也須注意。
(中時電子報)
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