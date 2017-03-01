陸3月新規多：客運實名制 進口化妝品溯源

中新網報導，3月起有不少新的法律法規開始實施，包括長途客運實名制購票取票、進口化妝品可資訊全程追溯、郵政投遞時限大幅縮短、人民法院庭審須全程錄音錄影等。

《道路旅客運輸及客運站管理規定》自3月1日起實施，對省際、市際客運班線全面實施客票實名售票和實名查驗。長途汽車票將會印上出行乘客身份資訊。旅客如果遺失客票，經核實身份資訊後，可免費申領、補辦客票。

3月15日起實施的《網路購買商品七日無理由退貨暫行辦法》明確了七類商品不適用七日無理由退貨規定，包括：消費者定作的商品、鮮活易腐的商品、線上下載或者消費者拆封的音像製品、電腦軟體等數位化商品、交付的報紙期刊、拆封後易影響人身安全或者生命健康的商品，或者拆封後易導致商品品質發生改變的商品，一經啟動或者試用後價值貶損較大的商品，銷售時已明示的臨近保質期的商品、有瑕疵的商品等。

《進口化妝品境內收貨人備案、進口記錄和銷售記錄管理規定》則規定對進口化妝品境內收貨人備案、進口記錄和銷售記錄進行詳細規定，可保證發生品質安全問題時能迅速召回問題產品。

新修訂的《郵政普遍服務》標準也於3月1日起施行。新標準對郵件全程時限的要求明顯提升，信件最長7、8天，普通包裹8、9天就能收到。

新標準規定，每個縣級行政區內應至少有一個開辦國際及港澳臺郵件業務的郵政營業場所，每個鄉、鎮應至少有一個提供包裹領取服務的郵政營業場所。

(旺報)