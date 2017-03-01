小燈泡媽媽期許司改：尊重與同理
小燈泡媽媽、司改國是會議籌備委員王婉諭今天出席第1分組會議，她期許這場司改會議「尊重與同理」，同場委員是殺死小燈泡的凶手王景玉律師黃致豪，2人在會議中互動良好並無爭鋒相對；該分組已決定將被害人保護列為首要課題，並於下次會議討論「司法科學證據」。
召集人羅秉成會後召集記者會表示，與會委員各自講述自己對司改的一句話，成員之一、受虐致死男童王昊的姑姑王薇君希望「積極、主動及尊重被害人」，另位委員日時也是冤獄受害者陳龍綺則期許「有感的司法改革」。
羅秉成秀出自己寫的字卡，就是「如何改變司改的屎命」，希望作伙一起用力「使」法律的生「命」，發光發熱。
(中時)
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